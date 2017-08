POL-PDKH: Benebelter Ladendieb

Bad Kreuznach (ots) - Ereigniszeit: Freitag, 04.08.2017, 13:25 Uhr Ereignisort: Kreuzstraße

Mitarbeiter eines großen Bekleidungsgeschäfts in der Kreuzstraße in Bad Kreuznach teilten mit, dass sie soeben eine männliche Person dabei beobachtet haben, wie er an drei Bekleidungsartikeln die Sicherungen entfernte und die Artikel dann in einer Tasche verstaut habe. Die alarmierte Streife konnte den amtsbekannten 41-jährigen Mann im Geschäft auf dem Boden sitzend antreffen, wobei er nicht mehr ansprechbar war. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes und einer medizinischen Einschätzung dürfte wohl ein Mischkonsum von Betäubungsmitteln und Alkohol für den Ausfall verantwortlich sein. Gegen den Ladendieb wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell