POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Streit wegen des Parkens in der Fußgängerzone

Ludwigshafen (ots) - Am 01.02.2017 gegen 18.00 Uhr parkte ein 22-Jähriger sein Auto in der Prinzregentenstraße. Während er im Auto saß, kam ein 55-Jähriger und betrachtete das Autokennzeichen. Als der 22-Jährige ausstieg und den 55-Jährigen daraufhin ansprach, erklärte dieser, dass es nicht erlaubt sei, in der Fußgängerzone zu parken. Und um seinen Worten Ausdruck zu verleihen, schlug er den 22-Jährigen mit dem Plastikgriff einer Hundeleine ins Gesicht. Der 22-Jährige schlug zurück und schubste den 55-Jährigen weg, so dass dieser auf den Boden fiel. Beide Männer wurden verletzt und der Kapuzenpullover des 22-Jährigen wurde beschädigt. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem 55-Jährigen 1,16 Promille fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell