POL-PPRP: Schwerer Raub auf Mitarbeiterinnen in Supermarkt

Ludwigshafen (ots) - Heute Morgen, kurz vor 06 Uhr, wurden zwei Angestellte beim Betreten eines Supermarktes in der Kopernikusstraße von einem Unbekannten überfallen. Der Täter bedrohte die beiden mit einer Schusswaffe und betrat mit ihnen gemeinsam den Markt. Dort forderte er die Frauen auf, sich auf den Boden zu legen und fesselte sie an Händen und Füßen. Anschließend ging er in das Personalbüro, wo er den Tresor aufbrach und Bargeld in noch unbekannter Höhe entnahm. Danach flüchtete er vom Tatort. Die beiden Frauen konnten gegen 07 Uhr einen Kunden auf sich aufmerksam machen. Dieser verständigte die Polizei.

Vom Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Ca. 1,70 m groß kräftige Figur. Er trug eine olivfarbene Jacke und Handschuhe.

Zeugenaufruf der Polizei! Wer hat heute Morgen in der Nähe der Kopernikusstraße Personen oder Fahrzeuge gesehen. Alle Hinwiese nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell