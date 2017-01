POL-NOM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Osterode (ots) - Bad Grund, Unterdorf, 12.01.17, 13.00 Uhr - 17.01.17, 10.20 Uhr

BAD GRUND (US) Im Tatzeitraum v. 12.01.17, 13.00 Uhr - 17.01.17, 10.20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in Bad Grund, Unterdorf, durch Aufhebeln von diversen Fernstern und Türen in das freistehende Wohnhaus einzudringen. Diese Versuche misslangen. Hierbei wurde eine Scheibe sowie die Glasfüllung der Haustür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Grund unter der Tel. 05327/1421 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell