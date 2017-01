POL-PPRP: Zigarettenautomat beschädigt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht (11./12.01.2017, 18 Uhr bis 03.45 Uhr) in der Rutherstraße einen Zigarettenautomaten. Ob der oder die Täter versuchten, den Automaten aufzubrechen oder ob sie diesen lediglich beschädigen wollten, steht anhand des vorgefundenen Spurenbildes nicht fest. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell