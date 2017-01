POL-PPRP: Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) - Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Durch ein Klirren wurde gestern 09.01.2016, kurz nach 20 Uhr, ein Anwohner in der Krügerstraße aufgeschreckt. Als er nach draußen blickte, sah er einen Mann draußen vor dem Haus an einem Kellerfenster stehen. Der Bewohner ging auf den Balkon und sprach den Mann an, der sich daraufhin langsam zu Fuß entfernte. Der Zeuge verständigte dann die Polizei. Dank seiner guten Personenbeschreibung konnte in der Nähe ein 42-jähriger Ludwigshafener angetroffen werden, auf den die Beschreibung passte. Der Mann bestätigte zwar, dass er in der Nähe des Hauses war, er habe dortaber nur die Straße überquert.

Die Ermittlungen wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell