POL-PDLU: Speyer - Sekundenschlaf (23-0608)

Speyer (ots) -

06.08.2017, 15.00 Uhr Der Fahrer eines Toyota RAV4 befuhr mit seinem Pkw die linke Spur der B9 in Richtung Germersheim. Kurz nach der Ausfahrt Dudenhofen kam der 25-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Infolge dessen kam das Fahrzeug ins Schleudern, dreht sich 180 Grad um die eigene Achse. Hier prallte der PKW nochmals gegen die Schutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Es wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der aus Strasbourg stammende Fahrer gab an, dass er am Steuer eingeschlafen sei und infolge dessen das Lenkrad nach links verzogen habe. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Schaden: 8500 Euro.

