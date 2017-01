POL-PDLU: Tageswohnungseinbruch

Lambsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen am 06.01.2017 zwischen 17 Uhr und 20:25 Uhr die Glasscheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gerberstraße in Lambsheim ein, um so die Verriegelung der Tür öffnen zu können. Da dies misslang hebelten sie die Terrassentür auf. Zahlreiche Räume im Erd- und Obergeschoss wurden durchwühlt, entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Der Türschaden liegt bei ca. 500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

