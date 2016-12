POL-PPWP: Automarder hinterlassen Schaden

Kaiserslautern (ots) - Indem sie eine Scheibe zertrümmerten, haben sich Automarder in der Entenstraße Zugang zu einem geparkten Fahrzeug verschafft. Die Unbekannten machten sich am Morgen des zweiten Weihnachtages zwischen 6.30 und 8.45 Uhr an dem Wagen, der an der Ecke zur Mühlstraße stand, zu schaffen.

Abgesehen hatten sie es auf eine Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Zusammen mit der Tasche erbeuteten die Täter eine Geldbörse, Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenarte und Bargeld - alles in allem ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Auf die gleiche Art und Weise drangen Unbekannte zwischen 4 und 13.30 Uhr in der Ziegelstraße in einen Pkw ein. In diesem Fall hatten die Täter vermutlich durch die Scheibe in der Mittelkonsole eine Geldbörse erspäht - diese wollten sie haben. Zusammen mit dem Geldbeutel wurden Bargeld, Führerschein, EC-Karten und Ausweispapiere gestohlen.

Den Diebstahl eines Einzelteils ihres Autos hat eine junge Frau am zweiten Weihnachtstag angezeigt. Wie die 24-Jährige meldete, müssen sich unbekannte Täter an einem den beiden Feiertage, zwischen 15.30 und 18 Uhr, an ihrem Opel Corsa zu schaffen gemacht und einen Außenspiegel abmontiert haben. Der Spiegel ist verschwunden. Der Wagen stand in diesem Zeitraum in der Alex-Müller-Straße in Höhe des Hauses Nummer 24.

Beschädigt aber nicht gestohlen wurden beide Außenspiegel eines Pkw in der Wilhelm-Raabe-Straße. Am zweiten Weihnachtstag meldete der betroffene Fahrzeugbesitzer, dass Unbekannte zwischen 22 und 14 Uhr seinen Mazda 6 malträtiert haben müssen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt; Täterhinweise gibt es ebenfalls keine.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell