POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht - Person leicht verletzt

Frankenthal (ots) - Frankenthal - Verkehrsunfallflucht II - Person leicht verletzt Am 02.01.2017, gegen 12:10 Uhr, ereignete sich auf der B9 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal ein Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrerin eines Ford Fiesta leicht verletzt wurde und ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem LKW flüchtete. Die aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stammende Fahrzeugführerin hatte nach ihren Angaben zufolge die linke Spur der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal befahren. Kurz vor ihr habe ein LKW die Spur gewechselt und sie vermutlich übersehen. Bei dem Versuch auszuweichen kollidierte die Fahrerin mit der Mittelleitplanke, verlor die Kontrolle über ihren PKW und stieß anschließend noch gegen einen weiteren LKW, der ebenfalls die B9 in gleiche Richtung befuhr. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen weißen LKW, näheres ist derzeit nicht bekannt, dauern an. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR. Während der Unfallaufnahme musste die rechte Spur der B9 kurzfristig gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell