POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an PKW

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Am 01.01.2017 in der Zeit von 03:00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde an einem geparkten Opel Corsa von bislang unbekannten Tätern der rechte Außenspiegel vermutlich abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell