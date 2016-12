POL-REK: Gestohlenen Pkw in Gartenzaun und Mauer gelenkt- Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Vier Männer flüchteten aus dem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen!

Am Donnerstagmorgen (29.Dezember) um 07:20 Uhr hörte ein 38-jähriger Mann laute Motorengeräusche. Er sah einen PKW, der aus Richtung Ahe nach Heppendorf fuhr. An einer Verkehrsinsel der Hansaremsgasse verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw. Er stieß zuerst links gegen einen Grundstückszaun und prallte von dort nach rechts in eine Grundstücksmauer. Der Zeuge ging zu dem Fahrzeug und sah hierbei, dass vier Männer ausstiegen und zu Fuß in Richtung Ahe flüchteten. Der 38-Jährige informierte über den Notruf 110 die Polizei. Kurz darauf kamen zwei Personen zum Fahrzeug zurück, entnahmen Gegenstände aus dem Fiat Panda und flüchteten erneut zu Fuß in Richtung Ahe. Einer der vier Flüchtigen trug eine rote Daunenjacke und dunkle Trainingshose. Er war etwa 180 cm groß und schlank. Ein zweiter Flüchtiger trug eine dunkle Daunenjacke und dunkle Trainingshose. Bei der Fahndung wurde ein 21-Jähriger aus Bergheim angetroffen und vorläufig festgenommen. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass der Fiat zwischen dem 22. Dezember und 23. Dezember in Bergheim von der Straße " Grüner Weg" entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen, welche noch andauern. Zeugenhinweise bitte an Telefon 02233 52-0 (cb)

