POL-PDLU: Frankenthal: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) - Am 28.12.206, gegen 07:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Samuel-Heinicke-Straße von Frankenthal beim Vorbeifahren an einem geparkten Opel Agila den Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 150,- EUR zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell