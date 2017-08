POL-PDNW: Gestürzte Radfahrerin verletzt sich am Kopf

Dackenheim (ots) - Am Montagabend, gegen 23.40 Uhr, befuhr eine 58-jährige Radfahrerin in einer größeren Gruppe die B271 in Fahrtrichtung Kirchheim. Im Bereich der Abfahrt zum Golfplatz Dackenheim kam sie aufgrund Unachtsamkeit zu Fall. Beim Sturz erlitt sie eine Platzwunde am Kopf. Rund 80% der schweren Kopfverletzungen beim Radfahrern könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

