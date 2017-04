POL-NOM: Auto auf dem Parkplatz des E-Centers angefahren und abgehauen

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Marienstraße

Montag, 06.02.2017, 10.30 - 11.15 Uhr

BAD GANDERSHEIM(Han) Ein schwarzer VW Tiguan wurde Montagvormittag auf dem Parkplatz des E - Centers von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Die aus Bad Gandersheim stammende Geschädigte hatte ihr Auto gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und sich bis 11.15 Uhr zum Einkaufen im Geschäft aufgehalten. In dieser Zeit muss ein Unbekannter ihren PKW im Bereich der Fahrertür angefahren haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich beim Kommissariat in Bad Gandersheim (05382/91920-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell