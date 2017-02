POL-PDNW: Tageswohnungseinbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, den 01.02.2017, im Zeitraum von 14:00 und 19:00 Uhr, durch Einschlagen eines Glaselementes neben der Haustür Zugang zu einem Einfamilienhaus in Mußbach im Müller-Thurgau-Weg. Anschließend durchwühlten die Unbekannten jedes Zimmer in dem Haus und entwendeten neben hochwertigen Armbanduhren und Elektronikartikeln noch Bargeld aus einer Geldkassette. Es entstand ein hoher Schaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit diesem Einbruch in Zusammenhang stehen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de mit der Kriminalinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell