POL-PDNW: (Herxheim am Berg) Terrassentür aufgehebelt

Bad Dürkheim (ots) - Bisher Unbekannte hebelten am 11.01.17, in der Zeit von 15:30 - 20:15 Uhr, an einem Anwesen in der Gartenstraße die Terrassentür auf, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Geld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

