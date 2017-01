POL-PDNW: "Witterungsbedingte Unfälle" Eine Person leicht verletzt, sonst nur "Blechschäden"

Bad Dürkheim (ots) - (Bad Dürkheim) Gegenverkehr gestreift

Ein 27-jähriger VW Fahrer befuhr am 10.01.17, gegen 06:50 Uhr, die B 37 von der Bruchkreuzung kommend in Richtung A 650. In Höhe der Zufahrt der Mannheimer Straße auf die B 37 geriet er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und streifte hierbei einen entgegenkommenden Pkw, Hyundai, der von einem 35 - jährigen Mann gelenkt wurde. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

(Bad Dürkheim) Auf Pkw gerutscht

Gegen 07:00 Uhr rutschte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn, der aus Richtung Ungstein in Richtung B 37 unterwegs war, an der Lichtzeichenanlage B 37 / Kanalstraße auf einen dort wartenden Pkw eines 36-jährigen Mannes. Nach ersten Feststellungen entstand jedoch kein Schaden an den Fahrzeugen. Verletzt wurde auch niemand.

(Ellerstadt) In den Graben gerutscht

Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr mit seinem Pkw gegen 07:50 Uhr die Landesstraße 527, aus Richtung Maxdorf kommend, in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte kurz vor dem Kreisverkehr an der Autobahnzufahrt (Gem. Ellerstadt) in den Graben. Hierbei wurde das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

(Bad Dürkheim) Pkw überschlug sich

Eine 33-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel gegen 08:40 Uhr, die B 37 von Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. Kurz vor dem Isenachweiher kam sie auf schneeglatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern, rutschte von der Fahrbahn und prallte gegen die Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus in Bad Dürkheim eingeliefert. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro beziffert.

(Bad Dürkheim) Auflieger weggerutscht

Ein 28-jähriger LKW-Fahrer befuhr gegen 10:55 Uhr, die Schützenstraße in Richtung Schillerstraße. Auf der verschneiten Fahrbahn brach sein Auflieger nach links aus und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. An diesem entstand ein Schaden von ca. 1.500,- Euro. Der Schaden an dem Auflieger beträgt ca. 100,- Euro.

(Bad Dürkheim) Auf geparkte Pkw gerutscht

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 11:15 Uhr die Straße " Im Salzbrunnen" und rutschte auf schneeglatter Fahrbahn gegen einen geparkten Pkw Daimler Benz. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 650,- Euro beziffert.

Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines BMW die Straße " An der Dornenhecke" in Richtung Schützenstraße. Dort kam er auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat. Der 58-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 2.500,- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell