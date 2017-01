POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Glätteunfälle

Bad Dürkheim (ots) - Zu mehreren Glätteunfällen kam es in der Nacht zum Donnerstag (05.01.) und am frühen Morgen. Gegen 02.00 Uhr befuhr ein 72jähriger aus dem Landkreis Ludwigshafen die B 37 in Richtung Wurstmarktkreisel. Kurz vor der Einmündung zur Gutleutstraße kam der Mercedes-Fahrer aufgrund winterglatter Fahrbahn von der Straße ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und landete mit seinem Fahrzeug in der Isenach. Der Fahrer erlitt leichte Schnittwunden an einer Hand, der Schaden am Pkw wird auf 8000 Euro geschätzt. Nur eine gute halbe Stunde später war ein 21jähriger Dürkheimer mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Im Haseneck" unterwegs in Richtung B 37. An der Einmündung zum Hausener Weg rutsche der PKW auf spiegelglatter Fahrbahn gerade aus und prallte gegen einen im Einmündungsbereich geparkten PKW. Der Schaden wird hier auf 5000 Euro geschätzt. Gegen 06.30 Uhr befuhren ein 54jähriger und eine 62jährige den Krähhölenweg von der Nolzeruhe kommend in Richtung Seebacher Straße. Im Kurvenbereich kam der Ford aufgrund Glätte ins Rutschen und stellte sich quer. Bevor der Mann mit seinem Fahrzeug weiter fahren konnte, geriet die nachfolgende mit ihrem Golf ebenfalls ins Rutschen und prallte gegen den Ford. Schaden hier knapp 2000 Euro. Zur gleichen Zeit waren auch eine Dürkheimerin und eine Frau aus dem Landkreis Ludwigshafen auf der Weinstrasse Süd in Richtung Wachenheim unterwegs. Als die 41jährige mit ihrem Mini am Kreisverkehr anhielt, konnte die nachfolgende 35jährige mit ihrem Audi auf der glatten Fahrbahn nicht mehr anhalten und rutschte auf den Mini. Schaden auch hier etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell