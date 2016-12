POL-PPRP: Täterfestnahme nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 27.12.2016, um 03.35 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass auf der Parkinsel ein am Anwesen Hafenstraße 1 befestigter Zigarettenautomat gesprengt worden war. Die drei Täter waren nach der Tat in einem weißen Auto vom Tatort geflüchtet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Mannheim das Fahrzeug feststellen. In Wagen saßen die drei Tatverdächtigen, ein 28-Jähriger aus Mannheim, ein 26-Jähriger aus Mönchengladbach und ein 25-Jähriger aus Ludwigshafen. Bei der Durchsuchung des Autos wurden u.a. Werkzeuge und Diebesgut sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden noch gestern Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehle. Diese wurden gegen Erteilung von Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell