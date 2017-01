POL-PDNW: Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 31.12.2016 gegen 22:30 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann aus Neustadt in der Winzinger Straße grundlos von einer männlichen Person angegriffen und mehrfach in den Bauch geboxt. Der ca. 30 bis 35 Jahre alte, glatzköpfige Täter war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover. Er flüchtete anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Verletzte klagte über starke Bauchschmerzen und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen. Tel: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

