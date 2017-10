POL-PDLD: 16-jährige beim Ladendiebstahl ertappt

Landau (ots) - 9. Oktober 2017, 17.45 Uhr Der Aufmerksamkeit einer Verkäuferin in einem Modegeschäft in der Innenstadt ist es zu verdanken, dass ein 16-jähriges Mädchen bei einem Ladendiebstahl ertappt wurde und zwei weitere Diebstähle aufgeklärt werden konnten. Der Verkäuferin fiel die Jugendliche auf, als sie mit mehreren Warenartikel in die Umkleidekabine ging. Beim Verlassen der Kabine lagen die Preisetiketten der Kleidungsstücke auf dem Boden und die Ware fehlte. Bei einer Nachschau in der mitgeführten Handtasche der Tatverdächtigen konnte ein Pullover und ein Polo-Shirt von dem Geschäft aufgefunden werden. Des Weiteren befanden sich in der Handtasche noch Unterwäsche eines anderen Bekleidungsgeschäftes und Kosmetikartikel eines Drogeriemarktes in Landau. Gegenüber der Polizei räumte das Mädchen ein, am Nachmittag die Gegenstände in zwei weiteren Geschäften gestohlen zu haben. Die entwendeten Sachen konnten den Geschäften zugeordnet und zurückgebracht werden. In allen drei Geschäften bekam die Jugendliche zukünftig Hausverbot. Die Mutter des Mädchens wurde verständigt und sie holte ihre Tochter bei der Polizei ab.

