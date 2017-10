POL-PDLD: Rülzheim: mitgebrachte Leitern am Tatort zurück gelassen

Rülzheim (ots) - Die Bewohner eines Einfamilienhauses im Südring staunten nicht schlecht, als sie am Sonntag, den 08. Oktober nach Hause kamen. Während ihrer Abwesenheit versuchten noch unbekannte Täter sich Zutritt zu ihrem Wohnhaus zu verschaffen. Hierfür brachten diese eigens zwei große Leitern mit. Vermutlich wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, denn zu einem Eindringen in das Anwesen kam es nicht. Bei der Flucht wurden die Steighilfen vor Ort zurück gelassen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Germersheim unter Telefonnummer 07274-9580 oder per Email an pigermersheim@polizei.rlp.de.

