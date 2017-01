POL-PPWP: In der Fußgängerzone festgefahren

Kaiserslautern (ots) - Ein Lastwagenfahrer hat sich am Dienstagmorgen in der Fußgängerzone festgefahren und die Polizei verständigt. Der Mann teilte gegen 7.15 Uhr mit, dass er in der Fackelstraße nicht mehr weiterkam, weil ein Personenwagen verkehrsbehindernd geparkt war. Als die hinzu gerufene Streife eintraf, hatte der Mann seinen Lkw aus der Engstelle manövriert und war bereits in der Löwenstraße am Abladen. Der Opel Corsa stand wie beschrieben behindernd mitten in der Fußgängerzone im Einmündungsbereich. Die Beamten zogen den Politessendienst der Stadt hinzu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell