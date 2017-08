POL-PDLD: Nachtspaziergang

Offenbach (ots) - 08. August 2017, 22.35 Uhr Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte am Dienstagabend zwei leicht bekleidete und barfußlaufende Mädchen in einem Verkehrskreisel bei Offenbach. Er verständigte die Polizei. Die Mädchen, ein Geschwisterpaar im Alter von 6 und 8 Jahren gaben an, ihre Mutter bei der Nachtarbeit in Herxheim besuchen zu wollen. Eine Anlaufadresse wussten sie nicht. Die Kinder wurden zurück in ihre Wohnung gebracht, wo der Vater sich überrascht zeigte. Er hatte die Mädchen zum Schlafen gelegt und war selbst zum Schlafen gegangen. Danach waren die beiden Kinder unbemerkt ausgebüxt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell