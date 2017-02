POL-PDLD: Im Minikreisel überholt

Landau (ots) - 02. Februar 2017, 10 Uhr Der Fahrer eines Honda mit LD-Kennzeichen wurde beanzeigt, nachdem er am Donnerstagmorgen von der Weißquartierstraße kommend hinter einem VW-Tiguan-Fahrer herfuhr. Dessen 61 jähriger Fahrer fuhr ordnungsgemäß in den Verkehrskreisel in der Reiterstraße ein, um über die Friedrich-Ebert-Straße den Kreisel zu verlassen. Anscheinend dauerte dies dem Honda-Fahrer zu lange, denn er überholte den VW-Fahrer, indem er den Kreisel entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Der Überholte musste durch das riskante Fahrmanöver abbremsen um einen Unfall zu verhindern.

