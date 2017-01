POL-NI: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Nienburg (ots) - (BER)Drei Einbrüche in Geschätsräume , alle in der Nienburger Innenstadt, vermeldet die Polizeiinspektion,verbunden mit einem Zeugenaufruf. In der Zeit von Samstag Nachmittag bis Montag Morgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Tabakwarengeschäft in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ein. Nach Aufbrechen der Eingangstür erbeuteten die Täter eine ergebliche Menge von Tabakwaren sowie Raucherzubehör. Eine genaue Schadenssumme kann die Polizei noch nicht nennen. Jeweils im Tatzeitraum von Sonntag Nachmittag bis Montag Morgen waren unbekannte Täter in einen Nebenraum der Albert-Schweitzer-Schule in der Friedrichstraße, sowie in den Ausstellungsraum einer Galerie in der Leinstraße eingebrochen. In der Schule fiel dem Täter ein hochwertiger Beamer in die Hände, in der Galerie bestand die Beute aus lediglich etwas Bargeld. Für alle die Einbrüche sucht die Nienburger Polizei Zeugen oder Hinweisgeber unter Tel.: 05021 / 97780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell