POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hainfeld (ots) - Am 02.02.2017, gegen 17:15 Uhr, wurde ein 53jähriger Landauer in der Weinstraße in Hainfeld mit seinem Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Roller ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 50km/h ist und der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dadurch dürfte er sich wegen eines Verstoßes nach § 21 StVG - Fahren ohne Fahrerlaubnis - strafbar gemacht haben. Den Roller musste er vor Ort abstellen und dann wurde er zu seiner Arbeitsstelle nach Edenkoben verbracht. Der Roller gehörte nämlich seinem Chef, der sich nun wegen Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell