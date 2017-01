POL-PDLU: Einbruch in Kiosk

Speyer (ots) -

26.01.2017, 15.00 Uhr - 30.01.2017, 15.15 Uhr Unbekannte brachen an der Tür zu einem Kiosk im Wildentenweg das Stahlblech auf und versuchten so über die Abstellkammer in das Kiosk zu gelangen. Allerdings ist die Kammer baulich von dem Kiosk getrennt, so dass der oder die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangten. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde nichts entwendet. Schaden: 100 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell