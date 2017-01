POL-PDLD: Auto zerkratzt

Germersheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit zwischen 27.01.17, 00:00 Uhr, und 29.01.17, 11:00 Uhr, einen in der Brahmsstraße in Germersheim geparkten BMW der 5er Reihe. Der Schaden am BMW wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell