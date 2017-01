POL-PDLD: Überwachung Durchfahrtsverbot Lohngasse

Lustadt (ots) - Aufgrund von Bürgerbeschwerden überwachte die Polizei am Mittwoch (25.01.17) in Lustadt, in der Zeit zwischen 14:30 und 15:30 Uhr, das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung Lohngasse/Am Sträßl in Richtung Lindenstraße. Dabei wurden 7 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot geahndet. Bei allen beanstandeten Fahrzeugführern handelte es sich um Anwohner der umliegenden Straßen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell