POL-PDLD: Nötigung im Straßenverkehr auf der B 9

Schwegenheim (ots) - Am Mittwoch (25.01.17), gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Germersheim, kurz vor der Ausfahrt Lingenfeld-Nord zu einem Vorfall. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin befand sich gerade auf der Überholspur und wollte einen LKW und davor fahrende PKW überholen, als von hinten ein schwarzer PKW mit hoher Geschwindigkeit ankam und nach Angaben der 28-jährigen bis auf wenige Zentimeter auffuhr. Nachdem die 28-jährige ihren Überholvorgang beendet hatte,scherte der schwarze PKW vor ihr ein, bremste sie aus und fuhr dann mit langsamer Geschwindigkeit vor der 28-Jährigen her. Diese konnte dabei das Kennzeichen ablesen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de . Die Ermittlungen dauern an.

