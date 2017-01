POL-PDLU: Autofahrer überfährt Longboard und flüchtet

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Aufgrund des Unmuts über einen entgegenkommenden Longboarder, fuhr ein 78-jähriger Frankenthaler zunächst über das Sportgerät des 14-Jährigen und flüchtete schließlich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Beide Verkehrsteilnehmer begegneten sich am Freitag, 13.01.2017 gegen 13:00 Uhr in der Lindenstraße. Der verbotswidrig auf der Fahrbahn entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fahrende 14-jährige Longboarder musste aufgrund des entgegenkommenden in Richtung Foltzring fahrenden 78-Jährigen von seinem Longboard absteigen, welches aufgrund abschüssiger Fahrbahn jedoch weiterrollte. Der 78-jährige, unbeirrt seines Fahrwegs folgend, fuhr über das Skateboard, beschädigte es hierbei und verließ schließlich unerlaubt die Unfallstelle. Folglich muss sich der 78-Jährige nun wegen des Tatverdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten.

