POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hess. Oldendorf (ots) - Unbekannte Täter drangen in den vergangenen zwei Tagen in ein Einfamilienhaus an der Rüschstraße ein. Die Tat wurde heute Vormittag entdeckt und angezeigt. Nach ersten Erkenntnissen ist durch einen Stein eine Fensterscheibe eingeworfen worden. Durch das entriegelte Fenster gelangten die Unbekannten in das Wohnhaus und durchsuchten fast jeden Raum. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Spurensicherung ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

