POL-PDLD: Brandausbruch im Wohnzimmer

Annweiler (ots) - Während des Vormittages untersuchten zwei Brandursachenermittler der Kriminalinspektion Landau und des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz die Dachgeschoßwohnung in Annweiler, wo es am vergangenen Montagabend zu einem Zimmerbrand gekommen war. Die Brandausbruchstelle wurde auf einer Couch im Wohnzimmer der Wohnung lokalisiert. Nach den dort festgestellten Brandzehrungen und Gegebenheiten dürfte am ehesten ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die restlichen Wohnungen des Dachgeschoßes sind bereits wieder genutzt.

