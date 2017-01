POL-PDLU: Opferstock gestohlen

Harthausen (ots) -

11.01.2017, 12.30 - 18.00 Uhr Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten Unbekannte in der Pfarrei St. Johannes der Täufer in der Speyerer Straße einen Krippen-Opferstock, welcher mit mehreren Schrauben auf der Holzplatte der Krippe befestigt war. Einen weiteren Kerzen-Opferstock brachen sie auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Kontrolle in der Maximilianstraße (10-1201) Speyer, 12.01.2017, 07.30 Uhr - 08.20 Uhr Bei einer Kontrolle in der Maximilianstraße wurden von 30 Fahrzeugführen sieben beanstandet, die hier unberechtigt unterwegs waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell