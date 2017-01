POL-PDLD: Auffahrunfall - Nackenschmerzen - 6000 Euro Schaden

Edesheim (ots) - Am 23.01.2017 ereignete sich in Edesheim in Höhe des Gartencenters ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer die Staatsstraße in Richtung Landau und musste verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende 66-jährige Opel-Fahrer aus der VG Edenkoben erkannte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai-Fahrer auf. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Weiterhin klagte die Beifahrerin des Hyundai-Fahrers vor Ort über Nackenschmerzen, welche sie infolge des Verkehrsunfalls erlitt. Der Opel-Fahrer muss sich daher in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell