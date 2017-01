POL-PDLD: Kennzeichendiebstahl

Germersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das vordere Kennzeichenschild eines in der Straße "Am Alten Bahnhof" in Germersheim geparkten PKW Mercedes-Benz, B 180, mit Germersheimer-Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefon-Nummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

