POL-PDLD: Verstoß gegen das Waffengesetz

Germersheim (ots) - Ein 24-jähriger PKW-Fahrer wurde am 17.01.17, gegen 16:00 Uhr, durch die Polizei in der Jungholzstraße in Germersheim kontrolliert. Der Mann führte eine geladene Schreckschusspistole im Handschuhfach mit, ohne im Besitz des erforderlichen "kleinen Waffenscheins" zu sein. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 24-jährigen ein und führte eine erkennungsdienstliche Behandlung bei ihm durch. Der Mann war in der Vergangenheit schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell