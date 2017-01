POL-PDLD: LKW verliert Eisplatten und beschädigt PKW

Germersheim (ots) - Der Mercedes eines 34-jährigen Mannes wurde am 16.01.17, gegen 15:21 Uhr, durch Eisplatten beschädigt, die vom Anhänger eines LKW herunterfielen. Der 34-jährige hatte die B 35 aus Richtung Philippsburg kommend in Richtung B 9 befahren, als kurz vor der Zufahrt der B 9 die Eisplatten vom in gleicher Richtung fahrenden LKW-Zug auf die Fahrbahn fielen. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Eisplatten, wodurch an seinem Auto ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Der LKW-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Kennzeichen des LKW-Anhängers konnte vom PKW-Fahrer abgelesen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell