BPOLI-WEIL: Fünf Monate Freiheitsentzug

Freiburg (ots) - Eine von der Bundespolizei durchgeführte Kontrolle wurde am 1. Weihnachtsfeiertag einem 40-jährigen Mann am Hauptbahnhof zum Verhängnis. Dieser wurde nämlich von der Staatsanwaltschaft mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls gesucht. Die Bundespolizei lieferte den Mann in die Justizvollzugsanstalt ein. Dort wird er nun fünf Monate "sitzen".

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell