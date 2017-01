POL-PDLD: Renitenter Betrunkener beleidigt Beamte

Bellheim (ots) - Am frühen Morgen des 08.01.2017 randalierte ein 23-jähriger Mann aus Lustadt in der Hauptstraße in Bellheim. Zeugen konnten beobachten, wie der sichtlich alkoholisierte Randalierer im Anschluss einen PKW führte. Der hochgradig aggressive Mann konnte vor Ort durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Er leugnete jedoch den PKW gefahren zu sein. Aufgrund der Spurenlage und der Zeugenaussagen erhärtete sich der Verdacht gegen den 23-Jährigen und er wurde zum Zwecke der Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen. Der Mann wurde zunehmend aggressiver und beleidigte die eingesetzten Beamten, sodass er während des Transports auf die Dienststelle gefesselt werden musste. Nach der Blutentnahme wurde der Proband entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell