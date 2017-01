POL-PDLD: Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Germersheim (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Germersheim wurde am Mittwoch, gegen 16:05 Uhr, mit seinem PKW in der Konrad-Adenauer-Straße in Germersheim durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die am Auto befestigten Kennzeichen nicht mit dem Fahrzeugschein übereinstimmten. Der 23-jährige räumte ein, dass er sich am Vortag ein neues Auto gekauft hatte und zu dessen Überführung die Kennzeichen seines alten Autos angeschraubt hatte. Eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind die Folgen des Kennzeichenwechsels.

