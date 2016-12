POL-PDLD: Lkw um Dieselkraftstoff erleichtert

Hochstadt (ots) - 20./21. Dezember 2016 Aus einem geparkten Sattelzug, der auf dem Parkplatz an der B 272 stand, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der gesamte Dieselkraftstoff gestohlen. Der im Lastwagen schlafende Fahrer bemerkte nichts. Erst bei Fahrtantritt am Morgen stellte er den Diebstahl von 450 Liter Dieselkraftstoff fest. Der Fahrer konnte die Menge so exakt angeben, weil er am Vortag diese Menge vollgetankt hatte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell