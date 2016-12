POL-PDLD: Nach Unfallflucht wird Lkw gesucht

Landau (ots) - 19./20. Dezember 2016 Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein im Nordring abgestellter silberner VW Golf von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Lkw handeln, wie das Schadensbild zeigt. Der Außenspiegel wurde am VW Golf abgerissen und die Spiegelhalterung beschädigt. Außerdem wurde der Lack am Kotflügel zerkratzt und die vordere linke Reifenfelge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell