POL-PPWP: Strohballen-Presse verursacht Feldbrand

Feldbrand: Löscharbeiten der Feuerwehr

Mehlingen/Landkreis Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Strohballen-Presse gerät ein Feld am Mehlingerhof am Montag gegen 17:40 Uhr in Brand - die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn konnte den Brand löschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Test-Maschine, die Strohballen pressen sollte, während Feldarbeiten in Brand. Die Maschine wiederrum entzündete das trockene, abgeerntete Feld. Der 24-jährige Fahrer reagierte schnell und konnte noch rechtzeitig die Zugmaschine abkoppeln und die Feuerwehr verständigen. Durch diese konnten das Feld und die Maschine abgelöscht werden.

Für die Löscharbeiten musste die K43 zwischen Enkenbach und dem Mehlingerhof voll gesperrt werden.

