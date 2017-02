POL-PPWP: Weißt du wer ich bin? Achtung: Betrügerischer Anruf!

Kaiserslautern (ots) - Offensichtlich haben Betrüger am Donnerstagnachmittag bei einer 73-Jährigen aus dem Stadtgebiet die sogenannte Enkeltrickmasche am Telefon versucht.

Wie die Frau berichtete, erhielt sie von einer männlichen Person einen Anruf. Der Mann fragte, ob sie weiß wer dran ist. Als die Angerufene den Namen eines Bekannten nannte, kündigte der Unbekannte an, dass er vorbeikommen werde. Er sei gerade in der Nähe. Die 73-Jährige schöpfte Verdacht und fragte kritisch nach, bis der Anrufer letztendlich auflegte. Wie sich später herausstellte, hatte der echte Bekannte gar nicht bei der 73-Jährigen angerufen.

Die Frau hatte richtig gehandelt, sie blieb misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Masche ist den Beamten bekannt. Offensichtlich versuchten im Laufe des Tages weitere vermeintliche Enkel, Verwandte und Bekannte sich das Vertrauen von vorwiegend älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erschleichen, um sie dann um ihr Hab und Gut zu bringen.

Die Polizei warnt: Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und allein lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Der sogenannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden.

Unsere Tipps: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie auf, sobald der Anrufer Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihren Verwandten oder Bekannten unter der bisher bekannten und benutzen Rufnummer an und vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich Ihr Verwandter ist. Lassen Sie sich von ihm den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie Anrufern keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110. Wenden Sie sich auch dann an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell