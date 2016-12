POL-CUX: Pressemitteilung für den Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven. 25.12.2016

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf

Am frühen Nachmittag des Heiligenabend ist ein 28-jähriger aus Geestenseth in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei Schiffdorf geraten. Dabei haben die Beamten festgestellt, dass der junge Mann seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie eine Anzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.

Cuxhaven

Am 25.12.2016, gegen 12:10 Uhr wurde 26jähriger Mann aus Cuxhaven auf seinem Motorrad in der Altenwalder Chaussee kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Einfluß alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige wurde eingeleitet.

