POL-PPWP: Anrufer geben sich als Polizisten aus

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Anrufer haben am Samstagnachmittag verdächtige Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. In allen Fällen gaben die Anrufer an, bei einer Festnahme oder anderen polizeilichen Maßnahme Personaldaten der Angerufenen aufgefunden zu haben. Nun bestehe der Verdacht, dass in das Anwesen der betroffenen eingebrochen werden solle, und der Anrufer stellte sein erscheinen in Aussicht, um die Dokumente und Daten zurückzubringen. Die Angerufenen reagierten aber richtig, gaben die Gespräche an weitere anwesende Personen weiter, was jedes Mal zum Abbruch des Anrufs führte. Im Anschluss meldeten die Betroffenen die Vorfälle bei der Polizei. Die Polizei rät: solche Fälle werden durch uns nicht nicht telefonisch geklärt! Bei zweifelhaften Telefonaten rufen Sie daher stets bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zurück oder melden Sie den Anruf über den Notruf. Geben Sie niemals Auskünfte über Anzahl der Personen, Zugangsmöglichkeiten oder ähnliches.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell