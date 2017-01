POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - eine leicht Verletzte

1 weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend in der Mannheimer Straße ereignet hat. Gegen 21.30 war eine 45-jährige Autofahrerin in der Albrechtstraße unterwegs und fuhr an der genannten Kreuzung geradeaus in die Wormser Straße weiter. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, sodass das Stopp-Schild galt. Zum gleichen Zeitpunkt war eine 46 Jahre alte Dacia-Fahrerin in der Mannheimer Straße in Richtung Mainzer Tor unterwegs und befand sich auf der Vorfahrtsstraße. Durch die Vorfahrtsverletzung der aus dem Donnersbergkreis stammenden 45-Jährigen kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Zudem entstand an einem Ampelmast Sachschaden. Die Beifahrerin der mutmaßlichen Unfallverursacherin und die Dacia-Fahrerin klagten über Schmerzen. Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell